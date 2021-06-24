В Крыму вновь объявлено предупреждение о сильных ливнях и ветре до 20 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Спасатели вновь предупредили о сильных ливнях, грозе и ветре до 20 м/с в Крыму, где в конце прошлой недели уже произошли подтопления.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Крыму.

Уточняется, что "существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива". Туристов и жителей просят отказаться от походов в горы, а также выхода в море.