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В Крыму вновь объявлено предупреждение о сильных ливнях и ветре до 20 м/с

Туристов и жителей просят отказаться от походов в горы, а также выхода в море

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Спасатели вновь предупредили о сильных ливнях, грозе и ветре до 20 м/с в Крыму, где в конце прошлой недели уже произошли подтопления.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Крыму.

Уточняется, что "существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива". Туристов и жителей просят отказаться от походов в горы, а также выхода в море.

 

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