МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать общие оценки уровню соблюдения прав человека в Чечне.

"Кремль не может давать какие-то общие оценки. Я считаю этот вопрос в целом некорректным", - сказал он, отвечая в четверг на соответствующую просьбу.

Песков предложил перенаправить правозащитникам, в частности, в Совет по правам человека при президенте, вопросы об уровне соблюдения прав человека в республике. "Для Кремля главное - чтобы соблюдалась законность, чтобы все, что происходит в республике, соответствовало законам РФ", - добавил Песков, согласившись при этом, что соблюдение прав человека является одним из аспектов соблюдения законности в целом.