В Таиланде после вакцинации от коронавируса умерли более 100 человек

БАНГКОК, 24 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 103 человека умерли в Таиланде после вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун.

По его словам, "103 смерти наступили после получения вакцины против коронавируса". "[Пока лишь] 42 смерти были изучены группами экспертов, 20 из них оказались не связанными с вакцинацией, но наступили из-за других заболеваний, - продолжил Нопакун. - Четыре случая являются неопределенными, это означает, что выяснить связана ли смерть с вакциной невозможно, по 18 смертям ожидается дополнительная информация". "[Оставшийся] 61 случай исследуется, либо ожидаются результаты вскрытия", - добавил он.

Массовая вакцинация 69,6-миллионного населения страны, до начала которой прививались люди из групп риска, началась 7 июня препаратами AstraZeneca и Sinovac. "С начала вакцинации 28 февраля текущего года по 23 июня было использовано более 8,4 млн доз вакцин, - констатировал Нопакун. - В течение среды было использовано 251 985 доз". "Ожидается, что если ежедневно будет применяться по 250 тыс. доз, то по итогам июня мы сможем достичь цели в 10 млн уколов", - уверен он.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 232,6 тыс., вылечились более 191,3 тыс. человек, умерли 1,7 тыс. пациентов. Режим чрезвычайного положения действует до 31 июля.