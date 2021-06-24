Авиарейсы из Екатеринбурга в Грецию возобновили после двухлетнего перерыва

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Компания "Уральские авиалинии" в четверг возобновила после двухлетнего перерыва авиаперелеты из Екатеринбурга в Ираклион (Греция), сообщили в пресс-службе аэропорта.

Airbus A320 российского авиаперевозчика вылетел из аэропорта Кольцово в 14:47 местного времени.

"С 6 июля рейсы планируется выполнять по вторникам. Вылет из Кольцово - в 04:00 местного времени. Продолжительность полета составит более пяти часов. Ранее рейсы в Ираклион из Екатеринбурга выполнялись в 2019 году", - говорится в сообщении. Пассажиропоток на направлении по итогам 2019 года превысил 24 тыс. человек.

В аэропорту отметили, что для въезда в Грецию гражданам России необходимо представить сертификат о прохождении вакцинации "Спутником V", сделанной не позднее, чем за 14 дней до вылета, или экспресс-тест на антиген к коронавирусу, сделанный не ранее чем за 48 часов до прилета. Тем, кто не болел и не сделал прививку, необходимо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия. Кроме того, путешественники за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на специальном сайте, указав свои контактные данные в Греции.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших российских авиакомпаний. География полетов насчитывает более 200 направлений. Эксплуатирует 51 авиалайнер на условиях операционного лизинга.