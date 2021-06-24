Росстат покажет Всероссийскую перепись населения глазами переписчика

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Росстат в преддверии Дня работников статистики России, который отмечается 25 июня, представил ролик, который позволяет увидеть процесс проведения Всероссийской переписи населения глазами самого переписчика, сообщили ТАСС в медиаофисе переписи.

"Короткий ролик не может в полной степени отразить тот огромный вклад, который внесет каждый переписчик в успешное проведение переписи, однако позволяет посмотреть на это событие глазами его рядового участника", - считает заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Всероссийская перепись населения 2021 года впервые пройдет в цифровом формате. Тем не менее, специалисты, знающие все тонкости ее проведения, остаются важным элементом системы сбора данных, уверен Смелов. "В этом году любой житель России сможет самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале госуслуг. Однако есть люди, прежде всего, старшего поколения, которые захотят пообщаться с представителем переписи вживую. Переписчик разъяснит возникающие вопросы, сориентирует в бланках переписи", - сказал он.

Ровно 200 лет назад, 25 июня 1811 года, в России начал работу государственный орган, занимающийся статистическими исследованиями. С 2015 года эта дата стала профессиональным праздником - Днем работников статистики России.

Ранее стали известны официальные сроки проведения Всероссийской переписи населения - согласно постановлению правительства, она пройдет с 1 по 31 октября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".