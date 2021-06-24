Законодатели ПФО предложили субсидировать затраты туристов на поездки по России

ЧЕРНЫЙ ОТРОГ /Оренбургская область/, 24 июня. /ТАСС/. Совершенствование транспортной логистики и повышение доступности поездок между регионами России способно стать импульсом для развития внутреннего туризма, поэтому необходимо рассмотреть возможность возмещения части затрат на дорогу из бюджета. Такое предложение председателя Законодательного собрания Оренбургской области Сергея Грачева поддержали в четверг в ходе заседания Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

"При нормальной транспортной доступности возможно широкое развитие внутреннего туризма. Я уверен, что в России есть много мест, куда можно поехать и куда поедут люди. Сегодня субсидирование уже есть, и кешбэк вроде бы есть, но он распространяется пока только на путевки, поэтому транспортная логистика, я считаю, ключевой момент внутреннего туризма", - сказал Грачев.

Как отмечается в документах, подготовленных к заседанию, Ассоциация законодателей ПФО выступит с инициативой совершенствовать транспортную логистику. "Сейчас в рамках национального проекта предусмотрено субсидирование чартеров на Дальний Восток, Байкал, Алтай и др. Такие меры поддержки можно распространить не только на туристические авиачартеры, но и железнодорожные маршруты", - сказано в списке инициатив.

Еще одно предложение законодателей ПФО - закрепить на федеральном уровне кредитные льготы на реконструкцию и строительство гостиниц с малым номерным фондом. "Сегодня есть федеральная поддержка, но там прописано - для гостиниц более 50 тыс. кв. м и не менее 120 номеров, но, если мы хотим развивать туризм по всей России, эту меру поддержки просто необходимо распространить для малых средств размещения", - считает Грачев. Предложение также поддержали руководители региональных парламентов ПФО.

Среди других инициатив законодателей значатся введение механизма предоставления скидок и бонусов для гостей спортивных мероприятий и молодежных форумов на приобретение железнодорожных и авиабилетов, размещение в гостиницах, посещение туристических объектов, а также работа по развитию придорожного сервиса.