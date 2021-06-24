Полпред президента РФ в СКФО предложил создать в Росгвардии казачьи подразделения

ПЯТИГОРСК, 24 июня. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка предложил создать в Росгвардии воинские казачьи подразделения, которые будут располагаться в местах проживания членов казачьих обществ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полпредства в округе.

"Сейчас очень активно прорабатывается вопрос по активизации привлечения Терского войскового казачьего общества к обеспечению безопасности и обороноспособности путем прохождения членами казачьих обществ военной службы по контракту. В частности, предлагается создать в Росгвардии воинские казачьи подразделения (отдельные батальоны), дислоцирующиеся в местах компактного проживания членов казачьих обществ", - сказал Чайка в ходе заседания Совета при президенте России по делам казачества.

По словам полпреда, впоследствии подобный опыт может быть распространен по всей территории России.

"Нам всем предстоит большая серьезная работа. Ее важнейший приоритет - максимальная интеграция российского казачества в систему государственного управления и государственной службы, военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание казачьей молодежи, привлечение казачьих молодежных организаций к участию в мероприятиях по реализации государственной молодежной политики", - подчеркнул Чайка, которого цитирует пресс-служба.