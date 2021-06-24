В Калининградской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

КАЛИНИНГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области ввели дополнительные ограничения из-за распространения нового коронавируса. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлен до 31 июля, невакцинированных сотрудников организаций старшего возраста рекомендовано на тот же срок перевести на удаленную работу, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Продлевается самоизоляция неработающих граждан старше 65 лет. Кроме того, в эти же сроки рекомендуется отправить на дистанционную работу невакцинированных сотрудников старшего возраста", - говорится в сообщении пресс-службы. Срок действия этих мер - до 31 июля, уточнили ТАСС в пресс-службе.

С 25 июня до 15 июля все спортивные мероприятия в области будут проводиться без зрителей. До особого распоряжения ограничивается деятельность детских комнат и центров, расположенных на предприятиях общественного питания, в торговых центрах и иных сооружениях.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 24 июня в области зарегистрировано 35 425 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 117 за прошедшие сутки. Вылечились 34 158 пациентов, умерли 543 человека, остаются под медицинским наблюдением 4 322 человек. Главный санитарный врач области 23 июня подписала постановление об обязательной вакцинации, в частности работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли, здравоохранения. В срок до 20 августа двумя компонентами вакцины от новой коронавирусной инфекции должны быть привиты не менее 60% сотрудников предприятий и учреждений, которых касается решение об обязательной вакцинации. Всего, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в рамках обязательной вакцинации планируется привить порядка 55,5 тыс. жителей региона. На 23 июня в области от коронавируса привиты 139 тыс. человек, из них 116 тыс. - двумя компонентами вакцины.