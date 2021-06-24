В Оренбуржье в полтора раза увеличилось количество пациентов, госпитализируемых с COVID-19

ОРЕНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Медики Оренбургской области зафиксировали рост в полтора раза числа ежедневно госпитализируемых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-губернатор - министр здравоохранения области Татьяна Савинова в ходе встречи с профсоюзными лидерами в четверг.

"Подъем ощущаем последние полторы недели, безусловно, отчетливый подъем снова. Он идет и по числу лабораторных находок, и по госпитализированным пациентам. Если в мае и первой половине июня у нас на койки госпитализировалось ежедневно 70 человек, то на этой неделе - 115-130, сегодня - 117 человек. Это в полтора раза выше, чем цифры мая и первой половины июня. Тенденция говорит о том, что мы видим "утяжеление" пациентов. Число пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких, тоже растет", - сказала Савинова.

Министр отметила, что в Оренбургской области с ноября 2020 года по июнь 2021 года наблюдался спад количества случаев заражения. Одной из особенностей нового подъема, по ее словам, стало изменение возраста заболевших, теперь это чаще люди среднего возраста.

"Это, в том числе, мы связываем с тем фактом, что пожилой контингент сегодня лучше привит. Возможно, это связано с особенностями новой разновидности вируса, который циркулирует. Действительно, на территории в том числе нашего субъекта, как и на территории всей страны, <...> регистрируются английская [версия] и так называемый индийский вирус", - уточнила Савинова.

По данным Минздрава Оренбургской области, в регионе на сегодняшний день от COVID-19 вакцинированы 278 152 человека, это 31% населения, подлежащего вакцинации. Среди них 136 295 людей старше 60 лет. Все пациенты чувствуют себя хорошо.

По данным оперштаба региона, в Оренбургской области официально зарегистрировали 46 236 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 149 - за прошедшие сутки. Выздоровели 42 410 человек, 1 078 пациентов умерли. Как уточнили в Минздраве области, в стационарах находятся 576 человек с диагнозом COVID-19, из них 153 пациента - в тяжелом состоянии. 40 человек находятся на искусственной вентиляции легких, 414 пациентов получают кислородную поддержку.