В Якутии продлили режим повышенной готовности из-за пандемии

"В целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса по 15 июля 2021 года включительно продлены все установленные ранее ограничительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Соответствующий указ сегодня подписал глава Якутии Айсен Николаев", - говорится в сообщении.

В регионе сохраняется масочный режим, обязательное социальное дистанцирование, детям в возрасте до 14 лет запрещено без сопровождения взрослых посещать ТРЦ и заведения общепита. В аэропортах городов Якутск, Мирный и Удачный вводится требование обязательной термометрии для всех, кто прибывает в населенные пункты. "Сведения о гражданах с температурой тела 37,1 и выше будут направляться в медорганизации по месту проживания или пребывания, а также в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия)", - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Дополнительные меры власти Якутии ввели в связи с предстоящими Национальным праздником Ыысах Олонхо, проведение которого запланирована в Олекминском районе на 26-27 июня, и в связи с июльской спартакиадой по национальным видам порта "Игры Манчаары - 2021" в Горном улусе. "Участники, зрители этих мероприятий должны быть вакцинированы от коронавируса, их количество не должно превышать половину загрузки объектов, в которых будут проводиться праздники", - отметили в пресс-службе.

За последние сутки в Якутии выявлено 93 новых случая коронавирусной инфекции, из них 54 - в городе Якутске. В регионе доступны все три вакцины, которые имеют регистрационное удостоверение на территории РФ: "Cпутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Полный курс вакцинации прошли более 161 тыс. человек, первую дозу получили более 195 тыс. человек.