Правительство Британии разрешит привившимся жителям избежать карантина по возвращении

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Полностью привитые от коронавируса британцы будут избавлены от необходимости соблюдать карантин по возвращении из большинства стран, включая Россию. Об этом написал в четверг в Twitter министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс.

"Благодаря нашей успешной программе по вакцинации наше намерение заключается в том, чтобы позднее этим летом жители Великобритании, которые полностью вакцинированы, не должны были проходить изоляцию, когда они прибывают из стран желтого списка. Мы определим детали в следующем месяце", - сообщил Шэппс.

Исключения для людей, получивших обе дозы вакцины, будут касаться только поездок в страны желтого списка, где пока не получили широкого распространения те штаммы коронавируса, которые британские эксперты считают наиболее опасными. В соответствии со светофорной системой поездок, введенной в Великобритании в мае, все направления поделены на группы трех цветов - зеленого, желтого и красного. Желтый список включает больше 150 стран, в том числе Россию. По возвращении оттуда путешественники вынуждены соблюдать 10-дневный карантин, однако это можно делать дома. Нарушение правил самоизоляции или сообщение ложной информации при въезде в королевство грозит штрафом в размере £10 тыс. (больше 1 млн рублей). При поездке в Великобританию из этих стран было предписано трижды сдавать тест на коронавирус - перед въездом в королевство и еще дважды после прибытия.

Красный и зеленый список расширены

Шэппс также объявил о расширении зеленого списка. При возвращении из этой группы стран самоизоляция не требуется. В список были добавлены Мальта, португальский остров Мадейра, испанские Балеарские острова, ряд заморских территорий Великобритании и несколько стран Карибского бассейна, например, Барбадос.

В красный список были добавлены Гаити, Доминиканская Республика, Монголия, Тунис, Уганда, Эритрея. Таким образом в "стоп-листе" оказалось почти 60 государств, при въезде из них в королевство путешественникам за свой счет придется 10 дней провести в изоляции в гостинице под строгим наблюдением и сдать два теста на коронавирус по прибытии. Сюда уже входили все страны Южной Америки, а также Бангладеш, Индия, Пакистан, Турция, Филиппины, ЮАР и ряд других государств.

О вакцинации

Согласно распространенным в четверг официальным данным, за последние сутки в стране было выявлено свыше 16,7 тыс. случаев COVID-19, что стало наибольшим показателем с 6 февраля. Количество инфицированных людей за последние семь дней выросло почти на 45% по сравнению с предыдущим аналогичным отрезком. Отмечаемый с мая быстрый рост числа новых случаев заражения индийским штаммом коронавируса (вариант "Дельта" по новой классификации ВОЗ) стал причиной того, что правительство Соединенного Королевства решило отсрочить на месяц снятие обусловленных пандемией ограничений. Изначально это планировалось сделать 21 июня, однако в начале прошлой недели "день свободы" был перенесен на 19 июля.

Массовая программа вакцинации населения была запущена в Великобритании в декабре прошлого года. В ней задействованы четыре препарата - производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской AstraZeneca, американской Moderna и Janssen - подразделения американской фирмы Johnson & Johnson.

По обновленным данным на 24 июня, 82,9% совершеннолетних жителей королевства (43,7 млн человек) получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью привиты уже 60,9% взрослых британцев - почти 31,9 млн человек. Британские медицинские службы подчеркивают, что вакцины демонстрируют высокую эффективность против индийского штамма и в подавляющем большинстве случаев предотвращают развитие тяжелых форм болезни, если заражение все-таки произошло.