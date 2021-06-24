Программа студенческого туризма внутри России стартует 15 июля

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Программу студенческого туризма в ряде регионов планируется запустить с 15 июля, как только в вузах завершится учебный год и будут подготовлены кампусы. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на деловом завтраке "Российской газеты".

"Мы планируем запустить эту программу (студенческого туризма) с 15 июля по целому ряду регионов <...>. И мы предоставим лучшие общежития, которые есть у вузов, там, где это возможно. Почему именно 15 июля? Пока еще вузовские общежития востребованы. Как только завершится учебный год и будут подготовлены кампусы, можно приглашать гостей", - сказал он.

Министр добавил, что программа будет полезна вузам, где есть специальности, связанные с туризмом. Международный студенческий туризм в рамках этой программы пока лишь обсуждается.

Никаких ограничений, связанных с успехами в учебе, для участия в программе нет, уточнил Фальков. "Мы договорились с ректорами некоторых вузов, что лучшим студентам - тем, у кого есть академические достижения, успехи в спорте, в творчестве, оплатят проезд", - отметил он.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что в России будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включающая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по стране. По детскому отдыху кешбэк составит 50%. Позднее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что программа возврата 50% стоимости поездок детей в оздоровительные лагеря будет продлена до конца года.