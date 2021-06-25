В Санкт-Петербурге пройдут "Алые паруса"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Концепция праздника выпускников "Алые паруса", который пройдет в пятницу в очном формате в Санкт-Петербурге, будет посвящена 800-летию со дня рождения Александра Невского, юбилею первого полета человека в космос, а также 30-летию российского флага. Об этом сообщает пресс-служба Пятого канала, который является одним из организаторов события.

"В 2021 году концепция праздника выпускников "Алые паруса" основана на значимых для истории страны событиях: 30-летие российского флага, 800 лет со дня рождения Александра Невского и 60-летие первого полета человека в космос", - говорится в сообщении.

По традиции праздник начнется с концерта на Дворцовой площади. Как рассказали организаторы, в этом году конструкция сцены будет иметь округлые очертания, которые сделают ее похожей на планету. Масштабные декорации будут находиться в постоянном движении: раздвигаться, выезжать одна за другой, менять свое положение. Еще одной сложной технической новинкой этого года станет огромный подъемный мост.

На Стрелке Васильевского острова установили декорации центра управления полетами для сюжета о первом космонавте Юрии Гагарине и понтон для ключевой сцены "Ледовое побоище". Комендантская пристань и Троицкий мост станут импровизированной научной лабораторией для сюжета о великих открытиях Михаила Ломоносова, а крыша Эрмитажа - сценой для номера с Александром Пушкиным. Флажная башня будет задействована для воссоздания исторического момента - рождения российского триколора. В честь 30-летия российского флага впервые на бриге "Россия" к алым парусам добавят стяги белого и голубого цветов.

"На главной сцене выступят популярные у молодежи исполнители: Jony, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda, Niletto и Ирина Дубцова. Хедлайнером станет Светлана Лобода. Ведущие праздника по традиции - Иван Ургант и Даша Александрова", - рассказали в пресс-службе. Продолжит праздник водно-пиротехническое шоу, режиссером которого несколько лет подряд выступает Михаил Колпахчиев.

Меры безопасности

В условиях коронавирусных ограничений количество приглашенных на Дворцовую площадь сократится на 50%. На мероприятии смогут присутствовать только выпускники Санкт-Петербурга и Ленинградской области и сопровождающие их педагоги, которые прошли вакцинацию от коронавируса, переболели этой инфекцией или сделали ПЦР-тест. Гости будут обязаны использовать маски и пройти термометрию при входе на Дворцовую площадь.

Расположение выпускников будет зонировано - как на Дворцовой площади, так и на набережной, чтобы не допускать столпотворения. Всех остальных поклонников шоу глава города Александр Беглов призвал отнестись к ограничениям с пониманием, остаться дома и посмотреть трансляцию праздника по телевизору.

Кроме того, в зоне проведения "Алых парусов" с 16:00 25 июня до 06:00 26 июня запрещается деятельность предприятий общественного питания и объектов розничной торговли. Воду выпускники смогут получить на празднике бесплатно. Власти также призвали горожан не пытаться посмотреть шоу с близлежащих крыш - подходы к выходам на кровли будут закрыты. Метро во время проведения "Алых парусов" будет работать круглосуточно.