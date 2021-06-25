Байден подтвердил намерение направить другим странам миллиард доз вакцины от COVID-19

"В мире более 100 стран, у которых нет возможности помочь себе самостоятельно сейчас. <...> [Когда] я поехал в Европу <...>, я пообещал, что США до конца этого года и в первой половине следующего года предоставят миллиард доз другим [странам] мира", - заявил американский лидер.

В середине июня Байден на пресс-конференции по завершении саммита Группы семи в английском курортном городке Карбис-Бэй заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают передать нуждающимся странам еще 1 млрд доз вакцин от нового коронавируса в 2022-2023 годах. "Считаю, есть возможность, что в 2022 году - начале 2023 года мы будем в состоянии передать еще 1 млрд [доз вакцины]. Мы [Соединенные Штаты]", - сказал он тогда. При этом он напомнил, что несколькими днями ранее Вашингтон объявил о намерении поставить 500 млн доз таких препаратов в 2021-2022 годах 92 государствам, в первую очередь с низким уровнем доходов.

В свою очередь лидеры Группы семи в коммюнике по итогам саммита взяли на себя обязательство обеспечить мир 1 млрд доз вакцин от коронавирусной инфекции в течение следующего года.