Байден: число жертв COVID-19 в США вырастет из-за распространения штамма "Дельта"

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в США продолжит расти на фоне распространения штамма "Дельта". Об этом президент США Джо Байден заявил в четверг, выступая в Северной Каролине, трансляцию вели американские новостные телеканалы.

"Свыше 600 тыс. американцев умерли, <...> и с этим штаммом "Дельта" <...> будут и другие. Вы знаете, что это произойдет", - сказал он, вновь призвав жителей США проходить вакцинацию.

"Вариант "Дельта" легче передается и потенциально [может быть] более смертоносным, а также особенно опасным для молодежи", - сказал Байден, ссылаясь на слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Американский лидер подчеркнул, что распространение штамма "Дельта" вызывает "серьезные опасения". "Согласно [данным федеральных] Центров по контролю и профилактике заболеваний, от 10% до 20% всех случаев [заражения коронавирусом] за последние две недели были вариантом "Дельта", - добавил глава государства.

По данным ВОЗ, штамм "Дельта", выявленный первоначально в Индии, в настоящее время присутствует более чем в 85 странах.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 33,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 603 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.