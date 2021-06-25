Вьетнам планирует начать производство своей вакцины от коронавируса к июню 2022 года

ХАНОЙ, 25 июня. /ТАСС/. Вьетнам должен начать серийное производство собственной вакцины против коронавируса не позднее июня 2022 года. Об этом заявил премьер-министр республики Фам Минь Чинь на встрече с представителями местных научно-исследовательских организаций и компаний, участвующих в разработке вакцин от COVID-19.

"Необходимо ускорить получение технологий производства вакцин, а также тестирование и производство отечественных вакцин против COVID-19, чтобы Вьетнам мог приступить к выпуску вакцины не позднее июня 2022 года", - приводит слова премьера в пятницу газета "Сайгон зяй фонг". Он подчеркнул, что правительству нужен быстрый прогресс в реализации стратегии вакцинации. "Кампанию вакцинации надо провести самым быстрым, эффективным и безопасным способом", - отметил Фам Минь Чинь.

Работы по созданию вакцины против COVID-19 ведут четыре вьетнамских производителя, среди которых фармацевтическая компания Nanogen, институт вакцин и медицинских биологических препаратов, компания по производству вакцин и биопрепаратов и исследовательский центр по производству вакцин и медицинских биопрепаратов. В настоящее время третью фазу клинических испытаний проходит вакцина Nanocovax, произведенная компанией Nanogen, и начата первая фаза испытаний препарата Covivac, разработанного институтом вакцин и медицинских биологических препаратов.

До появления собственных вакцин против COVID-19 Вьетнам будет закупать препараты иностранного производства. По информации Минздрава республики, до конца текущего года Вьетнам получит в общей сложности около 150 млн доз вакцины зарубежных производителей. Договоренности о коммерческих поставках в страну достигнуты с британско-шведской компанией AstraZeneca, американскими компаниями Pfizer и Moderna, а также о поставках российского препарата "Спутник V".