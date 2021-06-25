В Нью-Йорке неизвестные оставили надпись на статуе Джорджа Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Нью-Йорка начали расследование в связи с тем, что неизвестные оставили в четверг надпись на статуе темнокожего Джорджа Флойда, смерть которого в 2020 году вызвала в стране массовые протесты и беспорядки. Об этом представители полицейского управления крупнейшего мегаполиса США сообщили журналистам телеканала CNN.

Статуя была установлена в июне в нью-йоркском районе Бруклин. Ожидается, что в ближайшие недели она будет перенесена в центральную часть Манхэттена.

Неизвестные написали краской на ее пьедестале название одной из американских организаций, объединяющих сторонников превосходства белой расы. Полиция посчитала, что данный акт вандализма следует считать преступлением, совершенным на почве расовой нетерпимости. Стражи порядка в связи с этим разыскивают четырех мужчин. Они, предположительно, приближались к статуе перед произошедшим.

В мае 2020 года полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота) использовали при аресте Флойда удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Вслед за этим в США начались массовые протесты против жестокости со стороны властей по отношению к темнокожим. Манифестации сопровождались столкновениями со стражами порядка, многочисленными случаями мародерства и вандализма.

В апреле текущего года суд присяжных в Миннеаполисе вынес обвинительный вердикт по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием при задержании Флойда. Шовин был признан виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца. Приговор экс-полицейскому, как ожидается, огласят в ближайшее время.