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Пандемия COVID-19

Военные медики развернут госпиталь под Тулой

Он развертывается для оказания помощи в лечении больных коронавирусной инфекцией

ТАСС, 25 июня. Военные медики из подмосковного Алабина выдвинулись в Тульскую область, они развернут там полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"В настоящее время военные медики совершают марш на штатной технике протяженностью более 300 километров из подмосковного Алабина в город Тулу", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, госпиталь развертывается для оказания помощи в лечении больных коронавирусной инфекцией в соответствии с решением министра обороны России Сергея Шойгу в ответ на обращение губернатора Тульской области.

"К выполнению задачи привлечены специалисты полевого мобильного многопрофильного госпиталя Западного военного округа на 100 койко-мест, дислоцированного в Московской области", - сообщили в ЗВО.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияТульская областьПандемия COVID-19
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