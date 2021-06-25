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Пандемия COVID-19

Власти Чили продлили режим ЧС из-за выявления в стране индийского штамма коронавируса

Выезд гражданам страны за границу разрешается только в исключительных случаях и с разрешения властей

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации продлен в Чили до 30 сентября после выявления в стране случая заражения индийским штаммом коронавируса (штамм "Дельта"). Решение об этом принял в четверг чилийский парламент по предложению президента Себастьяна Пиньеры, сообщил телеканал CNN.

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Границы страны будут закрыты до 14 июля. Одновременно ужесточаются меры санитарного контроля для путешественников, прибывающих в страну. Выезд гражданам Чили за границу разрешается только в исключительных случаях и с разрешения властей.

Прибывающие в Чили граждане должны предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до въезда. Кроме того, на таможне им необходимо получить медицинский паспорт, за состоянием здоровья въехавших в страну будет осуществляться наблюдение в течение 14 дней после прибытия.

Штамм "Дельта" был выявлен у пациентки 43 лет, прибывшей накануне в Чили из США. Она и члены ее семьи были изолированы.

С середины июня в Чили отмечается улучшение санитарно-эпидемической ситуации с коронавирусом. После того как с 12 июня власти объявили об ужесточении карантина, число новых заражений снизилось на 25% за последнюю неделю и на 22% за две недели, отмечают в Минздраве. К настоящему времени в стране выявлено более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 31,7 тыс. человек.

По данным ВОЗ, штамм "Дельта", выявленный первоначально в Индии, сейчас присутствует более чем в 85 странах.

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ЧилиПандемия COVID-19
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