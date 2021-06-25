Половина Сочи на сутки останется без воды из-за работ по модернизации водозабора

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Водоканал Сочи приступил к модернизации водозаборного комплекса на реке Мзымта, в результате которой в городе будет создан крупный резервуар чистой питьевой воды, сообщили журналистам в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. В связи с проведением работ 29 июня в Адлерском и Хостинском районах города будет отсутствовать водоснабжение.

"Начались работы по модернизации водозаборного комплекса на правом берегу реки Мзымта. Реализация масштабного проекта значительно повысит надежность и бесперебойность водоснабжения для более 220 тыс. жителей курорта. В рамках работ в Адлерском районе будет построен крупный резервуар чистой питьевой воды и полностью усовершенствована водопроводная насосная станция", - говорится в сообщении.

Как отметил директор сочинского водоканала Антон Денисов, от работы водозаборного комплекса зависит надежность водоснабжения Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты и Бытхи, которые активно развиваются. "В данный момент проводятся демонтаж старых сооружений и строительство новых, а также переключение от старых водоводов к новым сетям. В связи с этим у жителей вышеуказанных районов 29 июня будет отсутствовать водоснабжение", - добавили в пресс-службе.

В ходе модернизации водозабора возведут резервуар питьевой воды объемом 5 тыс. кубических метров, что позволит увеличить запасы подготовленной воды более, чем в три раза. На насосной станции установят мощные агрегаты, современные шкафы управления, а также оборудование, которое в автоматическом режиме будет обеспечивать подачу необходимого объема питьевой воды. В пресс-службе отметили, что весь комплекс работ завершится к концу первого квартала 2022 года. Инвестиции в проект составят 136 млн рублей.

На юге России на протяжении последних нескольких лет наблюдается засуха. В 2020 году в Краснодарском крае возникла особенно сложная ситуация, пересохло большое количество природных водоемов. В окрестностях Сочи пересохли популярные среди туристов Агурские водопады. Из-за засухи в курортных городах региона в летний период вводились графики подачи воды.

Ранее глава города Алексей Копайгородский сообщал, что специалисты холдинга "Росгеология" провели исследования месторождений воды в Сочи. Запасы питьевой воды признаны достаточными для преодоления курортом последствий засухи и возможного дефицита воды. Власти планируют реализовать ряд проектов в области водоснабжения и водоотведения в рамках программы социально-экономического развития "Новый Сочи".