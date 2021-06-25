Минцифры создаст ситуационный центр для мониторинга инфраструктуры связи и ЦОД

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минцифры создаст ситуационный центр (СЦ) для мониторинга инфраструктуры связи и центров обработки данных (ЦОД) на базе ФГБУ "Связист". Об этом следует из приказа министерства.

"Ситуационный центр станет органом повседневного управления в структуре функциональных подсистем информационно-технологической инфраструктуры и электросвязи и почтовой связи единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - комментируют в пресс-службе Минцифры.

На СЦ будут возложены функции по прогнозированию рисков возникновения или развития ситуаций, оказывающих влияние на функционирование информационной инфраструктуры, координации деятельности операторов связи по приоритетному использованию, приостановлению или ограничению использования сетей и средств связи во время ЧС и мониторингу состояния и проведения аварийно-восстановительных работ на единой сети электросвязи РФ в районах ЧС. Следующий этап - это разработка регламентов с органами и организациями, задействованными при ликвидации ЧС, где будет определен порядок информационного обмена, уточняют в министерстве.

СЦ получит право запрашивать информацию у Роскомнадзора, подведомственных министерству организаций и операторов связи. В министерстве отмечают, что раньше эти данные операторы передавали в Россвязь, а после расформирования подведомственной организации министерства операторы будут направлять их в министерство. Операторы могут представлять информацию как по запросу ситуационного центра, так и самостоятельно при выявлении влияния ЧС на их инфраструктуру, вследствие которого может прекращаться предоставление услуг связи, добавили в Минцифры.

"СЦ основной упор в своей деятельности делает на взаимодействие с заинтересованными ФОИВ и исполнительными органами государственной власти субъектов. Для операторского сообщества создание СЦ не повлечет никаких новых обременений", - пояснили в Минцифры.

В министерстве добавили, что финансирование будет осуществляться через национальный проект "Цифровая экономика".