В Нижегородской области за сутки привились от коронавируса почти 11 тыс. человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Число сделавших прививку от коронавируса жителей Нижегородской области второй день подряд остается высоким. Так, за прошедшие сутки привились 10,7 тыс. человек, что выше предыдущего максимального показателя на 2,1 тыс. человек, сообщил на своей странице в Instagram заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

"Новый рекорд по темпам вакцинации в Нижегородской области - 10,7 тыс. человек", - написал Гусейнов.

Днем ранее число вакцинированных составляло 8,6 тыс. человек, а в конце прошлой недели в регионе прививалось по 4,3-4,5 тыс. человек в сутки.

Он также отметил, что в регионе появилась информация о продаже поддельных сертификатов о вакцинации. "Появилась информация, что у нас в области через интернет предлагают липовые сертификаты вакцинированных. Если столкнетесь с такой информацией, документом или есть сведения о медиках, которые в этом участвуют, прошу сообщить мне как можно быстрее. Реагирование будет максимально жестким", - написал Мелик-Гусейнов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного министерства здравоохранения, вопрос находится на контроле у министра. "Мониторим информационное поле, предупредили всех главных врачей. Проверки будут по факту конкретных случаев", - отметили в пресс-службе.

Согласно указу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина от 16 июня, организаторы, участники, зрители, посетители массовых мероприятий допускаются на них при предъявлении оригинала сертификата вакцинации от COVID-19 либо отрицательного результата теста на коронавирус методом ПЦР (срок действия - не более трех дней), для несовершеннолетних лиц - результат экспресс-теста на антигены коронавируса (срок действия - не более трех дней). Эти документы будут необходимы также при посещении кинотеатров, театров, детских развлекательных центров, спортивных мероприятий.