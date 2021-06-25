Вакцинация от коронавируса в Бурятии продолжится в условиях локдауна

УЛАН-УДЭ, 25 июня. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса в Республике Бурятия продолжится в период локдауна, который вводится с 27 июня по 11 июля. Об этом сообщила ТАСС министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

"Вакцинация не будет прекращаться, мы сохраняем все наши пункты вакцинации, они будут работать в период действия ограничительных мер, также продолжат работу выездные мобильные комплексы для вакцинации, работающие в том числе в районах республики", - сообщила Лудупова.

В настоящее время власти региона совместно с муниципалитетами отрабатывают план работы по каждому населенному пункту. Если где-то вакцина заканчивается, партии отправляются туда незамедлительно.

Министр отметила, что местные жители активно интересуются работой пунктов, где можно вакцинироваться. "Ежедневно на горячую линию Минздрава Бурятии обращаются более 1, 5тыс. человек, люди узнают, где можно поставить прививку, что для этого нужно, - сказала она.

Проблем с поставками вакцины от коронавируса в Бурятию нет. Ранее власти республики обратились в Минздрав России, для региона увеличены объемы еженедельной поставки вакцины. Если раньше поступало по 16 тыс. - 20 тыс. доз, то по новому графику поступления будут - по 36 тыс. доз каждую неделю.

В настоящее время медики Бурятии отмечают высокий темп вакцинации, в сутки прививки ставят до 8 тыс. человек. Среди них как работающие трудоспособного возраста, так и пожилые граждане.