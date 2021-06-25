Глава Минздрава ФРГ заявил, что штамм "Дельта" летом может стать доминирующим в Германии

БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Индийский штамм коронавируса, получивший официальное название "Дельта", может стать преобладающим в летний период на территории Германии. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Берлине заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

"Вариант "Дельта" будет преобладать летом. Скорее, это вопрос нескольких недель, чем месяцев", - отметил Шпан, уточнив что в настоящее время в ФРГ на этот штамм приходится более 15% случаев инфицирования коронавирусом. В этой связи министр вновь призвал жителей к осторожности, подчеркнув важность прохождения вакцинации и необходимость соблюдения действующих в стране санитарно-эпидемических мер, особенно в закрытых помещениях и при большом скоплении людей.

Коснувшись вопроса о начале возможной четвертой волны пандемии осенью, Шпан заметил, что это во многом зависит от поведения граждан. "Слишком беззаботное лето не должно превращаться в тревожную осень", - подытожил Шпан. В этом контексте глава Минздрава рекомендовал немцам по возвращении из отпуска проходить тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

По данным Института вирусологии им. Роберта Коха, число новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 774. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 3 725 580 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 62 пациента. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 90 678. Сейчас на 100 тыс. жителей ФРГ в течение недели приходится лишь 6,2 случаев заражения.