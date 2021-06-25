Власти Крыма заявили, что полуостров остается открытым для туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Крым остается открытым для туристов, власти не вводят требования по сдаче теста на коронавирус и карантина для въезжающих на полуостров граждан РФ. Об этом в пятницу сообщается на сайте министерства курортов и туризма региона.

"Крым открыт для туристов. Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на Covid-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту проводят термометрию и осматривают прибывающих на наличие внешних признаков ОРВИ. Общественный транспорт работает без ограничений. При этом действует масочный режим.

В министерстве напомнили, что при заселении в санаторий необходимо предоставить справку об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.

Накануне в Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности до 1 октября. Соответственным постановлением определено, что с 31 июля отели и гостиницы будут заселять гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или вакцинированных от коронавируса граждан, с 1 августа курорты края будут принимать только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более, чем за три календарных дня до предъявления, наличие тестов будет обязательным и для несовершеннолетних при заселении в гостиницы и отели. Новые меры не касаются организаций отдыха и оздоровления детей, а также медицинских организаций.