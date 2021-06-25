На Кубани организуют рейды по контролю соблюдения новых ограничений в гостевых домах

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края возлагают обязанность по соблюдению новых требований, вводимых на курортах по размещению туристов с июля и августа, на сами средства размещения, в том числе на гостевые дома, контроль будет осуществляться в том числе за счет проведения рейдовых мероприятий, сообщила ТАСС врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Ранее сообщалось, что на территории Краснодарского края находятся порядка 10,5 тыс. средств размещения, из них около 7 тыс. - объекты, которые не попадают под классификацию официальных средств размещений, то есть отелей, гостиниц и т.д. Порядка 3 тыс. объектов с номерным фондом от 7 до 15 номеров потенциально могут подойти под определение "гостевой дом", введение которого прорабатывается Ростуризмом.

"Ответственность за соблюдение требований при заселении туристов ложится на средства размещения. Контроль за соблюдением будет осуществляться на всех уровнях, в том числе и с помощью рейдовых мероприятий", - сказала Золотухина, отвечая на вопрос ТАСС каким способом новые ограничения будут распространяться на гостевые дома и как будут контролировать их исполнение на таких объектах.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее подписал постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности до 1 октября, которым закреплено, что с 31 июля средства размещения туристов будут заселять гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или вакцинированных от коронавируса граждан, а с 1 августа курорты края будут принимать только вакцинированных туристов. Тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за 3 календарных дня до предъявления, наличие тестов будет обязательным и для несовершеннолетних при заселении в гостиницы и отели. Новые меры не касаются организаций отдыха и оздоровления детей, а также медицинских организаций.

Ранее губернатор заявлял, что курорты Кубани в 2021 году забронированы на 90%.