В Татарстане начали разворачивать дополнительные койки для больных COVID-19

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Минздрав Татарстана развернул дополнительно 350 коек в перепрофилированной под госпиталь для больных COVID-19 городской больнице в Набережных Челнах. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"С 25 июня в больнице развернуты 350 коек для оказания медицинской помощи пациентам с тяжелым течением ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекцией и осложненной внебольничной пневмонией. Госпиталь будет выполнять функции провизора для создания резерва коечного фонда", - сообщили в ведомстве.

Новые койки развернули в здании городской больницы №5 в Набережных Челнах, временно она будет функционировать как инфекционный госпиталь.

Все эти меры, как рассказали в Минздраве, введены из-за роста заболеваемости в других регионах страны и основываясь на опыте борьбы с пандемией в 2020 году.