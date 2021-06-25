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Пандемия COVID-19

В Якутии с 1 июля появятся "свободные от коронавируса" заведения

Речь о заведениях общественного питания, фитнес-клубах, спортивно-досуговых объектах, о банкетных залах, крытых манежах, букмекерских конторах, ночных клубах и других заведениях

ТАСС, 25 июня. Власти Якутии разрешат работать с 1 июля без каких-либо ограничений заведениям, которые будут принимать и обслуживать только вакцинированных от COVID-19 и клиентов с отрицательным ПЦР-тестом на ковид. Об этом сообщили  в оперштабе республики.

"С 1 июля заведения Якутии вправе обслуживать посетителей без соблюдения ограничительных мер, установленных ранее, при условии оказания услуг только привитым гражданам или при наличии отрицательного ПЦР-теста со сроком не более 72 часов. На "свободные от коронавируса" предприятия больше не будут распространяться ограничения по режиму работы, рассадке, социальному дистанцированию, обязательному ношению маски", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ о создании безопасных условий для граждан подписал глава региона Айсен Николаев. Речь о заведениях общественного питания, фитнес-клубах, спортивно-досуговых объектах, о банкетных залах, крытых манежах, букмекерских конторах, ночных клубах и других заведениях.

В так называемые COVID-free зоны будут пускать по QR-коду или по отрицательному результату ПЦР-теста на бумажном носителе. При этом гражданам нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Несовершеннолетние смогут посещать ряд из упомянутых заведений в сопровождении взрослых, предъявивших QR-код или отрицательный тест на коронавирус.

Требование о вакцинации и наличии отрицательного теста распространяется и на сотрудников заведений. Власти региона создадут специальный реестр "свободных от коронавируса" предприятий. Он будет размещен на официальном сайте Министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии и на портале малого и среднего предпринимательства республики.

При этом в правительстве региона подчеркнули, что решение о том, будет заведение COVID-free или нет, должны принять сами предприниматели добровольно.

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РоссияЯкутияПандемия COVID-19
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