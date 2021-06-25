Новым вариантом коронавируса "Дельта плюс" в Индии заразились около 50 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июня. /ТАСС/. Число заразившихся в Индии новым вариантом штамма коронавируса "Дельта плюс" достигло не менее 48 человек в 11 штатах и территориях страны. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в онлайн-формате глава Индийского совета по медицинским исследованиям Балрам Бхаргава.

"48 случаев заболевания вариантом "Дельта плюс" обнаружено на сегодня при секвенировании 45 тыс. образцов в Индии", - сказал он. Ранее 23 июня сообщалось о 40 инфицированных этим новым вариантом вируса в 8 штатах и союзных территориях страны.

Больше всего случаев заболевания отмечено в штате Махараштра (20 случаев), за ним следуют штаты Тамилнад (9) и Мадхья-Прадеш (7). Кроме того, случаи заболевания штаммом "Дельта плюс" выявлены в штатах Керала (3), Гуджарат (2), Пенджаб (2), а также по одному в штатах Андхра-Прадеш, Карнатака, Одиша, Раджастхан и в союзной территории Джамму и Кашмир.

Версия коронавируса, получившая название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским штаммом. По мнению специалистов Всеиндийского института медицинских исследований, этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "Дельта плюс" считается еще более заразным.

В четверг власти штата Мадхья-Прадеш сообщили, что секвенирование генома пациентки, умершей от коронавирусной инфекции 23 мая, показало штамм вируса "Дельта плюс". Это был первый официально подтвержденный в Индии случай смерти после заражения этим вариантом вируса. В пятницу власти этого штата сообщили уже о двух смертях после заражения штаммом "Дельта плюс".