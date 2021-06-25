Информация о вакцинации главы Волгоградской области через рубашку оказалась фейком

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Информация о том, что губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову сделали прививку от новой коронавирусной инфекции через рукав рубашки, не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе областной администрации.

Ранее в соцсетях и местном СМИ была распространена фотография главы волгоградского региона в медицинском кабинете в рубашке с длинными рукавами, где врач выполняет манипуляции с его рукой, снабженная комментариями, что губернатор вакцинировался.

"Фотография не имеет никакого отношения к вакцинации от коронавирусной инфекции. Снимок сделан 11 сентября 2020 года, когда во время поездки в областную больницу №1 Андрей Бочаров посетил открывшийся там прививочный кабинет и провакцинировался от гриппа. На фотографии корреспондента одного из изданий - момент подготовки к процедуре: губернатор проходит медосмотр перед процедурой. Сам процесс введения вакцины остался за кадром", - сказали в пресс-службе.

Глава Волгоградской области показал личным примером необходимость прививки: и сам Бочаров, и его семья уже прошли ревакцинацию от коронавируса. В четверг на оперштабе губернатор поставил задачу обеспечить стопроцентную вакцинацию работников органов исполнительной власти Волгоградской области, а также работников подведомственных им организаций, за исключением имеющих противопоказания, а также лиц, имеющих антитела. Федеральным органам власти и органам местного самоуправления также рекомендовано обеспечить вакцинацию всех своих работников.

По данным регионального оперативного штаба, в Волгоградской области на пятницу зарегистрировано 62 115 случаев заражения (плюс 117 человек за сутки). С начала пандемии от коронавируса вылечились 58 905 человек (плюс 76 за сутки). В регионе зафиксировано 1 484 смертельных случая от СОVID-19.