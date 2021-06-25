В СПЧ считают, что административная высылка Сапеги в Россию была бы гуманной

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Административная высылка в РФ задержанной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги, которая возможна в сложившейся ситуации, могла бы стать проявлением гуманизма. Такое мнение в пятницу ТАСС высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"В подобных случаях иногда применяется мера, которая называется административной высылкой или административным выдворением из страны пребывания человека, обвиняемого в каком-либо преступлении (в случае, если тяжких последствий нет). Это мера реагирования на совершенные иностранцами правонарушениями, а Сапега - российская гражданка", - сказал Фадеев. "Имея в виду дружественные отношения наших государств, России и Белоруссии, имея в виду, что здесь, на наш взгляд, такая высылка могла бы быть проявлением гуманизма в отношении молодой женщины, мы в Совете так обсуждали сложившуюся вокруг задержания Сапеги ситуацию", - добавил он.

По словам Фадеева, "ведущие правоведы, которые входят в состав Совета, предложили такое решение". "Это [решение], естественно, не зависит ни от Совета, ни от каких-то институтов власти и суда в РФ, это зависит от суда Белоруссии", - подчеркнул он.

Фадеев добавил, что приветствует решение о переводе Сапеги под домашний арест. "Это хорошая новость. Она молодая женщина, если есть возможность не в СИЗО держать эту женщину, а в более-менее нормальных условиях, то почему нет?" - сказал он. В пятницу в посольстве России в Белоруссии сообщили ТАСС, что Сапега переведена на домашний арест, решается вопрос о возможности скорейшего посещения ее российским консулом. Позднее стало известно, что под домашний арест переведен и Роман Протасевич.

Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи Сапега заявила, что работает редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле суд Железнодорожного района Гомеля признал этот канал экстремистским.

Сапега обвиняется по части 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды или розни) УК Белоруссии, а также проходит подозреваемой по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Протасевич обвиняется по трем статьям УК Белоруссии - организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, организация массовых беспорядков, а также разжигание социальной вражды и розни по признаку профессиональной принадлежности. Сапеге грозит до 12 лет лишения свободы, Протасевичу - до 15 лет.