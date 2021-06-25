Крымские туроператоры начали подготовку предложений для туристов из Белоруссии

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Крымская бизнес-миссия в Белоруссии подписала два контракта в сфере туризма на общую сумму $500 тыс., российские туроператоры начали разработку целевых предложений для туристов из этой страны, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минэкономразвития российского региона.

"По результатам миссии каждый бизнесмен-участник провел более десяти B2B встреч. Туристические операторы готовят целевые предложения для белорусских туристов в санаторно-курортном, детском, культурно-познавательном направлениях. Крымские экспортеры-производители вина готовят коммерческие предложения под запросы белорусских закупщиков", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития региона Дмитрия Шеряко.

По сотрудничеству в области поставок винной продукции переговоры продолжаются. "Бизнес-миссия организована Южным региональным центром поддержки экспорта. В крымскую делегацию вошло руководство Министерства экономического развития Республики Крым, Министерства курортов и туризма Республики Крым и шести предприятий", - говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики и российская сторона проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. В Мисхоре действует санаторий, куда, по словам белорусского лидера, жители Белоруссии "всегда ездили, летали".