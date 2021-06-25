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Туристы обнаружили в горах КБР останки альпиниста, пролежавшие там с 1940-х годов

Останки переданы сотрудникам регионального управления СК России

НАЛЬЧИК, 25 июня. /ТАСС/. Туристы обнаружили в ущелье Адыр-Суу в Кабардино-Балкарии (КБР) останки альпиниста, предположительно пролежавшего там с 1940-х годов. Об этом сообщается на странице Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в Instagram.

"В ущелье Адыр-Суу на высоте 3,3 тыс. м над уровнем моря туристами обнаружены фрагменты останков альпиниста 1940-х годов. К месту обнаружения выдвинулись спасатели ПСП "Уллу-тау", - говорится в сообщении.

Фрагменты транспортировали в селение Верхний Баксан Эльбрусского района КБР и передали сотрудникам Следственного управления СК России по КБР.

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РоссияКабардино-Балкария
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