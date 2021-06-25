Участники этнографической экспедиции создадут портреты-амбротипы жителей Поволжья

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Участники этнографической экспедиции "Бурлацкий на Волге. Дорогами Максима Дмитриева", посвященной 800-летию Нижнего Новгорода и 175-летию Русского географического общества (РГО), создадут портреты жителей Поволжья на стеклянных пластинках с серебряным напылением - амбротипы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе АНО "Центр 800".

"Фотохудожник и член РГО Михаил Бурлацкий вместе со съемочной группой режиссера-документалиста Александры Андроновой пройдут по Волге от истока до устья по маршруту Максима Дмитриева. Их задача - запечатлеть на специальных стеклянных пластинах жителей Поволжья и показать, как изменился регион", - сказано в сообщении.

Пресс-служба со ссылкой на Бурлацкого, сообщила, что за время экспедиции, которая продлится 1,5 месяца, планируется создать около 200 амбротипов. По ее завершении организаторы представят выставку с лучшими работами и покажут документальный фильм, который впоследствие передадут российским дистрибьюторам для фестивального продвижения и кинопроката.

В пресс-службе добавили, что экспедиция проследует от истока Волги до Нижнего Новгорода на специально оборудованной передвижной лаборатории, далее от Нижнего Новгорода до Казани - на судне "Волга" Волжского речного пароходства. От Казани до Астрахани экспедиция продолжится снова на передвижной лаборатории.

"Во время экспедиции мы будем снимать жителей Поволжья. У нас несколько критериев отбора героев. В первую очередь, они должны быть местными, представителями народностей, рабочих профессий. К примеру, рыбаки, рабочие на баржах и судах", - цитирует пресс-служба слова режиссера-документалиста, члена Гильдии неигрового кино и телевидения России Александры Андроновой.

О фотохудожнике и проекте

Михаил Бурлацкий родился и долгое время работал в Нижнем Новгороде, а затем открыл в Санкт-Петербурге свою фотолабораторию. Помимо студийной работы, Бурлацкий организует фотоэкспедиции. В 2015 году он создал серию фотографий типов Поволжья в Нижегородском архитектурно-историческом музее-заповеднике "Щелоковский хутор". Летом 2016 года Бурлацкий вместе с сотрудниками музея побывал в Тоншаевском районе Нижегородской области, где снял обряды местных марийцев.

Проект "Бурлацкий на Волге. Дорогами Максима Дмитриева" реализуется центром развития региональной кинематографии "Кинофактура" на грант Русского географического общества и при поддержке "Судоходной компании "Волжское пароходство", АНО "Центр 800", компании "Ростелеком", Kutuzov Photo и Canon Россия.