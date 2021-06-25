В Новосибирске продают за 11 млн рублей редкий лимузин 1988 года выпуска

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Автомобиль представительского класса ЗИЛ-41047, у которого было выпущено 154 экземпляра, выставлен на продажу за 11 млн рублей в Новосибирске, сообщил ТАСС продавец автомобиля Андрей Ахмеев.

"Автомобиль продаем. Сейчас такие авто большая редкость и цены на них растут", - сказал он.

Из текста объявления на Avito следует, что автомобиль продается за 11 млн рублей. Автомобиль черного цвета, у него было два владельца. Выпущена машина в 1988 году, пробег у нее почти 34 тыс. км.

Ахмеев пояснил ТАСС, что приобрел автомобиль три года назад для собственного пользования. Несмотря на то, что машина находилась в хорошем состоянии, еще два года ушло на ее глубокую реставрацию: интерьера, кузова и технической части. В настоящее время она укомплектована оригинальными запчастями, сделанными в Москве, последним цехом завода "ЗИЛ".

ЗИЛ-41047 - лимузин, который начали производить в 1985 году, после того как генеральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил Горбачев. Последний экземпляр был выпущен в 2002 году для президента Казахстана. Такие автомобили предназначались для обслуживания членов Политбюро. Всего было выпущено 154 таких автомобиля.