Эксперт заявил, что инновационные проекты в АЗРФ должны соответствовать "зеленой" повестке

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Реализация инновационных и технологичных проектов в Арктической зоне РФ (АЗРФ) должна соответствовать "зеленой" повестке и минимально влиять на экологию и окружающую среду. Такое мнение высказал в пятницу статс-секретарь - заместитель генерального директора центра "Арктические инициативы" Рустам Романенков.

"Что касается охраны окружающей среды, мы сегодня с вами прекрасно понимаем, что повестка взаимодействия в рамках Арктического совета РФ, который является по сути форумом, она не может сегодня не предусматривать "зеленого" аспекта. Мы с вами прекрасно понимаем, что на сегодня реализация многих проектов экономических, инновационных должна проходить под "зеленым" знаком", - сказал он на форуме "Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка для России и мира".

Романенков отметил, что экономика замкнутого цикла и "зеленое" финансирование будут важными аспектами социально-экономической деятельности и социально-экономического развития Арктической зоны РФ. "Поэтому здесь важно понимать, что технологичные проекты, которые мы готовы реализовывать в Арктической зоне РФ, должны иметь несколько иной, в отличие от привычного, характер, потому что вопрос климатической повестки, вопрос экологической обстановки очень важен и, конечно, деятельность человека в Арктике играет самую непосредственную роль", - пояснил он.

Международный форум "Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка для России и мира" проходит в Москве 25-26 июня. На нем рассматриваются вопросы устойчивого развития региона, адаптации к климатическим изменениям, сохранения флоры и фауны, а также развития особо охраняемых природоохранных территорий. ТАСС является одним из организаторов форума.