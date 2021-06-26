Эксперт сообщила, что в России отмечается подъем заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией начался в России, из-за чего властям пришлось ввести новые ограничения. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В России начался подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ограничения потребовалось ввести из-за того, что изменилась эпидемиологическая ситуация", - сказала она.

По словам Пшеничной, нового подъема заболеваемости не удалось избежать из-за массового игнорирования мер профилактики распространения коронавируса. "Полное пренебрежение правилами и мерами профилактики создает все условия для дальнейшего распространения коронавируса", - подчеркнула она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 180 млн человек, примерно 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 409 088 случаев заражения, выздоровели 4 929 639 человек, умерли 132 064. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.