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Пандемия COVID-19
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В Подмосковье за сутки выявили максимальное число заразившихся коронавирусом

В регионе зафиксировали еще 2 504 случая инфицирования

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 2 504. Это максимум за все время пандемии, следует из опубликованных в субботу данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. 

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Днем ранее в Подмосковье выявили 2 436 случаев. Всего в регионе заразились 303 795 человек.

За сутки в регионе выписали 1 936 пациентов, всего выздоровели 248 057 человек. При этом за прошедшие сутки умерли 20 пациентов, всего в регионе зарегистрировано 6 439 смертей. 

В настоящее время в Московской области продолжают лечение 49 299 человек.

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РоссияПандемия COVID-19
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