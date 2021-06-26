Собянин назвал компромиссным разрешение посещать кафе с отрицательным тестом на ковид

Собянин заявил, что в заведения общепита лучше приходить, "когда у тебя есть защита". "ПЦР не является защитой <...> Это некий такой компромисс - ну уж если вы не вакцинировались, считаете, что у вас есть антитела <...> Но главное условие - либо вы переболели, и мы знаем, что вы переболели в течение последнего полугода, либо вы вакцинировались", - сказал он.

Глава города также считает, что бумажные сертификаты для посещения общепита в Москве менее надежны, чем QR-коды. "Зайдите в интернет, посмотрите, сколько там жулья всякого обещает вам в течение нескольких часов доставить бумажный сертификат. Это невозможно, и нигде в мире бумажный [сертификат] не работает. Ты можешь взять бумажный сертификат в поликлинике при прививке, хранить у себя, в случае необходимости показывать, но сверка его будет все равно через электронную базу. QR-код - самая надежная и оптимальная история", - заявил он.