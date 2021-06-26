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Пандемия COVID-19
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Собянин назвал компромиссным разрешение посещать кафе с отрицательным тестом на ковид

Мэр Москвы заявил, что лучше сделать прививку
Мэр Москвы Сергей Собянин Александр Щербак/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Разрешение посещать кафе в Москве с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус является компромиссным, лучше сделать прививку. Об этом сообщил в субботу в интервью телеканалу "Россия-1" мэр столицы Сергей Собянин. 

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Собянин заявил, что в заведения общепита лучше приходить, "когда у тебя есть защита". "ПЦР не является защитой <...> Это некий такой компромисс - ну уж если вы не вакцинировались, считаете, что у вас есть антитела <...> Но главное условие - либо вы переболели, и мы знаем, что вы переболели в течение последнего полугода, либо вы вакцинировались", - сказал он.

Глава города также считает, что бумажные сертификаты для посещения общепита в Москве менее надежны, чем QR-коды. "Зайдите в интернет, посмотрите, сколько там жулья всякого обещает вам в течение нескольких часов доставить бумажный сертификат. Это невозможно, и нигде в мире бумажный [сертификат] не работает. Ты можешь взять бумажный сертификат в поликлинике при прививке, хранить у себя, в случае необходимости показывать, но сверка его будет все равно через электронную базу. QR-код - самая надежная и оптимальная история", - заявил он.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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