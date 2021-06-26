Прокуратура начала проверку после информации о вертолете, севшем на пляже в Татарстане

ТАСС, 26 июня. Татарская транспортная прокуратура организовала проверку после информации, опубликованной в соцсетях, о приземлившемся на пляже в городе Лаишево в Татарстане вертолете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

"Татарской транспортной прокуратурой организована проверка. При выявлении нарушений будет применен комплекс мер прокурорского реагирования", - сказала собеседница агентства.

На видео, размещенном в соцсетях, запечатлено, как вертолет приземляется на пляже среди отдыхающих людей, к кабине подходит человек. Через какое-то время после разговора вертолет покинул пляж.