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Прокуратура начала проверку после информации о вертолете, севшем на пляже в Татарстане

В соцсетях появилось видео, на котором вертолет приземляется на пляже в городе Лаишево среди отдыхающих людей

ТАСС, 26 июня. Татарская транспортная прокуратура организовала проверку после информации, опубликованной в соцсетях, о приземлившемся на пляже в городе Лаишево в Татарстане вертолете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

"Татарской транспортной прокуратурой организована проверка. При выявлении нарушений будет применен комплекс мер прокурорского реагирования", - сказала собеседница агентства.

На видео, размещенном в соцсетях, запечатлено, как вертолет приземляется на пляже среди отдыхающих людей, к кабине подходит человек. Через какое-то время после разговора вертолет покинул пляж.

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