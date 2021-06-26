Смертность от COVID-19 в мире снизилась до минимума с ноября прошлого года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за минувшие семь дней возросло на 2,6 млн, следует из подсчетов ТАСС. На уровне, соответствующем показателям марта 2021 года, заболеваемость на планете держится третью неделю подряд.

При этом значительно снизилась смертность - за семь дней от COVID-19 умерли в общей сложности 59 тыс. человек. Это уровень прошлого ноября.

Распространение коронавируса продолжается в ряде стран Латинской Америки, хотя в некоторых заболеваемость уже идет на спад, и новые вспышки регистрируются в Азии. Во многих государствах с большой долей привитого населения число выявляемых случаев упало до минимума, исключением стали Великобритания и Израиль.

ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии за неделю.

Продолжающийся рост

В ряде стран Латинской Америки, где темпы вакцинации довольно низкие, продолжается третья волна пандемии. Выше всего заболеваемость сейчас в Бразилии: число заболевших там на этой неделе на 10% превысило показатели прошлой и достигло 114 тыс. - нового максимума.

В Колумбии в четверг сообщили почти о 33 тыс. новых случаях заражения за один день, для страны это максимальное значение за все время распространения новой инфекции. Вновь растет заболеваемость в Мексике - там регистрируют пока только около 5 тыс. заразившихся в сутки, но всего месяц назад их было вдвое меньше.

В России ситуация стала ухудшаться еще в конце мая, когда число выявляемых случаев приблизилось к 10 тыс. в день. В последние дни оно превышает 20 тыс., вернувшись к уровню января.

Резкий всплеск заболеваемости продолжается в Великобритании, хотя там завершили вакцинацию уже более 60% взрослых. За неделю количество новых случаев заражения в королевстве возросло почти в два раза, до 16 тыс. в сутки.

Новые вспышки

В Азии новая серьезная вспышка в Индонезии - в среду там выявили более 20 тыс. заболевших, что стало максимумом с начала пандемии. Для страны это уже третья волна коронавируса - и самая мощная.

На Филиппинах подъем заболеваемости начался в марте, а с конца прошлого месяца там подтверждают в среднем 6,5 тыс. новых случаев в сутки. Президент Родриго Дутерте пригрозил арестами тем, кто отказывается от вакцинации, назвал их вредителями и посоветовал покинуть страну.

В ЮАР темпы распространения инфекции приближаются к максимумам второй волны. Сейчас в республике ежедневно регистрируют около 17 тыс. заболевших (в январе - более 21 тыс.).

В Израиле, где полностью привиты от коронавируса более 61% всех жителей, заболеваемость в начале июня упала до нуля, но в последние две недели увеличилась почти в семь раз. Из-за вспышки нового индийского штамма власти вернули обязательное ношение масок в помещениях всего через десять дней после его отмены.

Резкое снижение

В Индии, которая долгое время была первой в мире по темпам распространения инфекции, число подтверждаемых случаев заражения за неделю снизилось с 70 тыс. до 50 тыс. в день. Это соответствует уровню середины марта.

Заболеваемость пошла вниз и в некоторых странах Латинской Америки. Так, в Аргентине за семь дней выявили на 28 тыс. меньше инфицированных, чем за предыдущий аналогичный период, а суточный прирост числа заразившихся сократился до 18 тыс.

В Чили третья волна пришлась на начало июня, и с этого момента количество выявляемых случаев уменьшилось почти в два раза, до 4,5 тыс. в день.

Ситуация со смертностью

На этой неделе в мире от COVID-19 умерли почти на 10 тыс. человек меньше, чем на прошлой. При этом показатель летальности остается на прежнем уровне - 2,17%.

Треть сокращения смертности пришлась на Индию. Снижается число летальных исходов и в США (на 10% за неделю), и в странах Европы. Даже в Великобритании, несмотря на новую вспышку, оно остается минимальным.

Сложнее всего ситуация сейчас в Латинской Америке: смертность остается высокой и в тех странах, где заболеваемость сейчас растет, и там, где она уже пошла на спад. Так, в Аргентине, где пик очередной волны миновал, именно на этой неделе зарегистрировали максимум по числу летальных исходов за сутки - почти 800. В Колумбии умирают более 700 заболевших в день, в Мексике - около 300, как в середине марта (и втрое больше, чем в конце мая), в Бразилии - в среднем немногим менее 2 тыс., то есть примерно столько же, сколько на прошлой неделе.