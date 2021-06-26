Представитель ВОЗ в России рассказала, почему вакцинировалась "Спутником V"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала ТАСС, что привилась российской вакциной "Спутник V" в феврале благодаря тому, что она была одобрена в РФ и широко использовалась для вакцинации населения.

"Когда я вакцинировалась, это больше не секрет, я вакцинировалась "Спутником V", потому что он тогда был доступен. Я пришла и вакцинировалась. Он тогда был одобрен Россией и только после этого был одобрен в Сербии, в моей стране", - сказала она.

По словам Вуйнович, это было ее личное решение, потому что она доверяет национальным системам здравоохранения в вопросах одобрения того или иного препарата. А российская система, как отметила представитель ВОЗ, "имеет очень жесткую систему проверок". "Потому что, если я не доверяю системе, которая проверяет огромное количество лекарств, которые применяются каждый день, тогда я не буду лечиться и буду сидеть и ждать, что будет", - отметила собеседница агентства.

В феврале представитель ВОЗ в России сообщила ТАСС, что привилась российской вакциной от коронавируса, не уточнив конкретный препарат.