Собянин считает, что вакцинация от коронавируса дает психологическую защиту

"Помимо медицинской защиты, это еще психологическая: когда человек находится в постоянном страхе заболеть, знаете, это, может быть, даже еще и хуже самой болезни, порой <...> Депрессивное такое состояние, постоянно гнетущее", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы".

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из трех зарегистрированных вакцин - "Спутник V", "Эпиваккорона" или "Ковивак". Четвертая вакцина - "Спутник лайт" в гражданский оборот пока не поступила.

Как сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, власти Москвы надеются, что однокомпонентная интраназальная вакцина "Спутник лайт" станет доступна в Москве в ближайшее время.