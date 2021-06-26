{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минприроды заявили, что Белореченский полигон ТКО под Сочи необходимо закрыть

Лимиты свалки уже превышены в полтора раза, отметил глава ведомства Александр Козлов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и гендиректор РЭО Денис Буцаев заявили о необходимости закрытия Белореченского мусорного полигона, который принимает твердые коммунальные отходы от Апшеронского, Белореченского, Горячеключевского, Туапсинского районов и города Сочи. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Минприроды.

"Лимиты свалки уже превышены в полтора раза. <...> Мы говорим о том, что полигон нужно закрывать. Времени на создание альтернативных и лицензированных мест захоронения для приема отходов от пяти муниципальных образований фактически нет. Давайте думать, что будем делать и как исправлять последствия длительного бездействия ответственных людей на местах", - сказал Козлов, которого цитирует пресс-служба.

По данным пресс-службы, по результатам апрельской проверки Росприроднадзора выявлено 27 нарушений требований законодательства, а также установлено, что фактическая загруженность составляет 1 485 000 тонн, что в полтора раза больше проектной вместимости. В результате началось загрязнение подземных водных горизонтов.

Материалы дела об административном правонарушении направлены в Белореченский районный суд. "Будем через суд добиваться соблюдения экологических требований при эксплуатации Белореченского полигона", - поделилась глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице в Instagram.

Теги
РоссияКозлов, Александр АлександровичКраснодарский крайРадионова, Светлана Геннадьевна
В РПЦ указали, что не считают изнасилование поводом для аборта
С точки зрения церкви каждая человеческая жизнь имеет абсолютную ценность, отметил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион
Читать полностью