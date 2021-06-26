СМИ: свидетель обвинения по делу Ассанжа признался в даче ложных показаний

ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Один из свидетелей обвинения по делу против основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа дал против него ложные показания. Об этом сам информатор ФБР США исландец Сигурдур Инги Тордарсон заявил сотрудникам исландской газеты Stundin, сообщившей об этом в субботу.

Издание указывает, что в решении жюри присяжных штата Вирджиния о привлечении Ассанжа к уголовной ответственности исландец фигурирует под псевдонимом Подросток (Сигурдуру Инги было 17 лет, когда он начал сотрудничать с WikiLeaks, модерируя чат сторонников организации), Исландия же упоминается как "страна НАТО 1". Среди прочего Ассанж обвиняется Минюстом США в том, что просил Подростка найти людей, готовых взломать телефоны членов правительства Исландии. Показания исландского информатора были использованы, чтобы подкрепить выдвинутые против Ассанжа обвинения в сотрудничестве с хакерами и подтвердить, что о таких методах работы WikiLeaks было известно содействовавшему организации рядовому армии США Брэдли Мэннингу, который впоследствии после смены пола изменил имя на Челси. Однако в подробном интервью Stundin исландский информатор заявил, что не получал от Ассанжа подобных инструкций, хотя и активно контактировал с хакерами, представляясь высокопоставленным сотрудником WikiLeaks, которым в действительности не являлся.

Исландец также подтвердил, что предлагал направить Ассанжу некие файлы, которые он получил от анонимного источника, утверждавшего, что это записи телефонных разговоров исландских парламентариев. Он также пояснил, что по личной инициативе передал Ассанжу данные для входа на сайт, позволяющий отслеживать местоположение машин исландской полиции. Сигурдур Инги имел доступ к этому ресурсу, так как был спасателем-добровольцем.

По его словам, в документах Минюста США также искажена информация о якобы предпринятых основателем WikiLeaks попытках взломать зашифрованный файл с "украденными у банка страны НАТО 1" данным. Речь шла о файле, который, предположительно, выложил в публичный доступ бывший сотрудник исландского Landsbanki через три года после того, как этот банк обанкротился. В статье указывается, что в самой Исландии Ассанж не попадал в поле зрения полиции и его не подозревают в совершении каких-либо правонарушений.

Сигурдур Инги Тордарсон является скандально известной фигурой у себя на родине, где он был судим за мошенничество и растление несовершеннолетних. Он открыто признается в том, что многократно выдавал себя за ближайшего помощника Ассанжа в целях личного обогащения. В 2011 году он сам связался с представителями ФБР через американское посольство в Исландии, опасаясь преследования со стороны сотрудников WikiLeaks, выяснивших, что он присвоил себе около $50 тыс., переведенных организации ее сторонниками. Stundin сообщает, что несколько месяцев исландец плотно сотрудничал с ФБР, передал им всю информацию о сотрудниках WikiLeaks, которой располагал, а в 2019 году дал официальные показания по делу Ассанжа в обмен на обещание Минюста США не сообщать исландским властям информацию о других совершенных им преступлениях.

Издание отмечает, что информатор ФБР до сих пор осуществляет нелегальные деловые схемы. Ранее американские СМИ также сообщали о том, что исландец получал от ФБР деньги за сотрудничество.

Операция ФБР

Статья "Стундин" также содержит комментарий бывшего главы МВД Исландии Эгмундура Йонассона, который заявил, что в 2011 году ФБР пыталось "расставить сети на Ассанжа" и других посещавших Исландию членов WikiLeaks под предлогом укрепления сотрудничества с властями островного государства. Как утверждается в материале, американский хакер Эктор Ксавье Монсегюр, известный под псевдонимом Сэбу и сотрудничавший с ФБР, с ведома сотрудников бюро осуществил серию атак на исландские правительственные сайты после того, как его об этом попросил Сигурдур Инги. В ФБР использовали это как повод для того, чтобы направить своих агентов в Исландию и предложить местным властям помощь в борьбе с киберпреступниками. Однако, как подозревает экс-министр, основной целью бюро была охота на Ассанжа и допрос Сигурдура Инги Тордарсона.

"Они пытались использовать происходящее здесь, использовать людей в нашей стране, чтобы сплести сеть, паутину, в которую должен был попасть Джулиан Ассанж", - заявил изданию Эгмундур Йонассон. Он также рассказал, что потребовал от представителей ФБР покинуть страну, когда заподозрил, чем они в действительности занимались.

Дело Ассанжа

В США против Ассанжа были выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым в совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения. В частности, ему инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим случаем раскрытия секретной информации. С апреля 2019 года основатель WikiLeaks находится в британской тюрьме, ожидая окончательного решения по делу о своей экстрадиции в США.

4 января суд в Лондоне постановил, что его выдача американским властям будет противоправной, так как страдающий аутизмом и клинической депрессией Ассанж готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме. Выводы судьи были основаны на оценках психологов и экспертов. При этом, изучив собранные стороной обвинения материалы, включая показания Подростка, судья признала вполне правомерными и обоснованными обвинения, выдвинутые против Ассанжа в США. В настоящий момент американская прокуратура пытается оспорить решение об отказе в экстрадиции, а Ассанж, которому суд не разрешил выйти из тюрьмы под залог, продолжает находиться в заключении.