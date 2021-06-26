Собянин: ежедневно в Москве госпитализируют около 2 тыс. человек с коронавирусом

"Мы госпитализируем в сутки около 2 тыс. человек. Только госпитализируем. А сколько людей приезжают для того, чтобы осмотреть больного, привести его в КТ-центр, сделать снимки <...>. Конечно, [это] создает огромное напряжение для медицинской системы. Но сейчас она нормализована практически полностью", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Он уточнил, что в Москве развернули 20 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. "Сегодня заняты чуть больше 14 [тыс. коек], приближается к 15 тыс. Большой объем. Мы уже привыкли к таким большим цифрам. У нас вообще коек в системе здравоохранения Москвы, которые работают на экстренную плановую помощь, всего 35 тыс. А тут 20 тыс. созданы только для ковида", - отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что в условиях пандемии удвоилась нагрузка на системы скорой помощи, поликлинического звена, стационарного; все они работают с серьезным напряжением. "По сути дела, еще одно здравоохранение параллельно создано для борьбы с COVID-19. Там уже вопрос даже не в койках больничных, не в кислороде и не в ИВЛ. Там главное - люди, которые там должны работать: врачи, медсестры и так далее", - заключил он.