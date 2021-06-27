Россияне завоевали пять медалей на Европейской олимпиаде среди школьников по физике

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сборная России завоевала пять медалей на Европейской олимпиаде среди школьников по физике (EuPhO), сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ в воскресенье в своем Telegram-канале.

"Две золотые и три бронзовые медали завоевали наши школьники на Европейской олимпиаде по физике", - говорится в сообщении.

Золотые медали взяли Даниил Житов и Тимур Прядилин, серебряные - Анжелика Бускина, Александр Раскатов, Даниил Коблов. Сборную тренировали преподаватели Лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ.

Европейская олимпиада по физике проводится с 2017 года по образцу Азиатской и Иберо-Американской физических олимпиад. Каждую страну на соревновании может представлять команда не более чем из пяти школьников не старше 20 лет и одного руководителя.