Более 570 тыс. человек посетили акцию агитпоезда "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более 570 тыс. человек посетили мероприятия акции агитационного поезда "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" в 52 городах России. Об этом сообщил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Сегодня агитпоезд, стартовавший 25 апреля, вернулся в Москву. "Тематический поезд преодолел почти 34 тыс. км. Эшелон сделал остановки в 52 городах России, пройдя маршруты от Москвы до Мурманска, от Мурманска до Тулы, от Тулы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока. И везде, в больших и малых городах по пути следования эшелона, его экспозиции вызывали живой, неподдельный интерес граждан разных возрастов и социальных групп. Достаточно сказать, что общее количество экскурсантов составило более 571 тыс. человек", - сказал Картаполов на встрече поезда.

По его словам, эта цифра заметно превышает все предварительные ожидания. Акция была организована по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу и поддержана президентом России Владимиром Путиным. "Акция призвана способствовать сплочению современного российского общества через историю и современность, успехи и достижения нашей страны и ее вооруженных сил", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что благодаря вниманию и поддержке региональных и местных органов власти работа агитпоезда становилась ярким, заметным событием в жизни населенных пунктов и их жителей. "Знакомство с современной военной техникой и вооружением, боевыми трофеями, интересные и познавательные рассказы лекторов, высокий профессионализм выступлений творческих коллективов оставили в сердцах и душах людей неизгладимое впечатление", - сказал Картаполов.

Он сообщил, что также в ходе акции более 4,5 тыс. юношей и девушек вступили в "Юнармию". "В целом работа агитпоезда убедительно продемонстрировала единство армии и общества, глубокое уважение граждан страны к российским Вооруженным силам. И это, пожалуй, самый главный и важный итог акции, позволяющий утверждать, что поставленные цели и задачи успешно выполнены", - подчеркнул Картаполов.

Он выразил признательность от имени главы военного ведомства всем, кто готовил и обеспечивал акцию, принимал в ней непосредственное участие. "Слова особой благодарности хочу адресовать ОАО "Российские железные дороги" за оказанную помощь и конструктивное содействие при организации акции", - сказал замглавы оборонного ведомства.