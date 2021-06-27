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Пандемия COVID-19
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В Москве за сутки зафиксировали максимальное число смертей из-за коронавируса

В городе умерли еще 114 человек
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 114. Это максимум за все время пандемии, следует из опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. 

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Всего в городе умерли 22 086 человек, или 1,65% заболевших. 

За сутки было выявлено 6 723 новых случаев заражения против 8 457 днем ранее. Всего в столице коронавирус был диагностирован у 1 338 937 человек. В относительном выражении прирост составил 0,5%.

По выздоровлению были выписаны 4 018 пациентов, а все время вылечились 1 143 858. В настоящее время в столице продолжают лечение 172 993 человека.

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