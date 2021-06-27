Россияне задали более 545 тыс. вопросов для прямой линии с Путиным

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Общее число обращений в адрес президента РФ в рамках подготовки и проведения программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" составило 545 027. Такую уточненную статистику, собранную по состоянию на 12:00 мск, привел телеканал "Россия-24".

По данным телеканала, 316 403 обращения поступили через колл-центр. Россияне задали 11 794 вопроса при помощи СМС или ММС, 51 146 - через сайт программы и 45 303 - через мобильное приложение "Москва - Путину", а также 20 381 обращение направлено через социальные сети.

Прямая линия состоится 30 июня. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, каждый может задать вопрос через специальное мобильное приложение "Москва - Путину", которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Вопросы будут приниматься и через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.